ظواهر فلكية تواكب عيد الميلاد غدًا.. تعرف عليها

06 يناير 2019 - 10:03 ص

يصاحب عيد الميلاد المجيد غدًا العديد من الظواهر الفلكية، والتى كشف عنها الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.

وأوضح رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن غدًا سيشهد أول قمر جديد في عام 2019، وأول كسوف جزئي للشمس بالعام الجديد، وكذلك يكون كوكب الزهرة في أقصى استطالة له .

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث، إلى أن غدًا هو أول ميلاد للقمر الجديد في عام 2019 ويتفق هذا مع ليلة عيد الميلاد المجيد عند الأقباط الأرثوذكس، موضحًا أن الفلكيين يهتموا دائمًا بموعد ميلاد القمر الجديد لأنه أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات ومجموعات النجوم البعيدة إلى آخره.

وأضاف "وفي هذا اليوم أيضًا يحدث كسوفًا جزئيًا للشمس، حيث يغطي القمر جزء من قرص الشمس، وهذا الكسوف لن يُرى في مصر أو المنطقة العربية، بل سوف يُرى في أجزاء من المحيط الهادئ وشمال شرق آسيا بما في ذلك بكين وروسيا وسيول وتايبي وطوكيو، موضحًا أن أفضل رؤية له سيكون في شمال شرق روسيا حيث يغطي القمر حوالي 62 % من قرص الشمس".

وتابع:" عموما لا يمكن رؤية أى كسوف للشمس إلا من خلال مرشحات أو فلاتر شمسية خاصة حتى لا تؤذي العين، سيبدأ هذا الكسوف الجزئي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ، وسيبلغ قمته في الثالثة والنصف صباحا تقريبا ، ثم ينتهي في السادسة إلا عشر دقائق صباحا بتوقيت القاهرة".

كما يحدث فى هذا اليوم أيضا (6 يناير 2019) بأن كوكب الزهرة (فينوس) سيكون فى أقصى استطالة له مع الشمس حيث تبلغ الزاوية بينه وبين الشمس 47 درجة قوسية ، وهو أفضل وقت لمشاهدة كوكب الزهرة حيث سيكون في أعلى نقطة له في الصباح الباكر قبل شروق الشمس .