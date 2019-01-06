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عرفات: تركيب 134 كاميرا بمحطة الجيزة للسكك الحديدية

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وكالات- حنان حمدتو

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خلخال

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إنه تم تركيب 134 كاميرا بمحطة الجيزة للسكك الحديدية، تبلغ تكلفتها 13.3 مليون جنيه تغطي المحطة من الداخل والخارج وتتيح للفنيين التدخل السريع لمواجهة أي أعطال ومراقبة الخدمة وأداء العاملين بالمحطة.

وأضاف عرفات خلال تفقده المحطة مساء أمس أن تركيب هذه المنظومة بمحطة الجيزة يأتي وفقًا لخطة وزارة النقل لتعميم هذه المنظومة في محطات السكك الحديدية لتأمين سلامة الركاب والمنشآت، مشيرا إلى أن هناك تدريبًا سيتم للعاملين بهيئة السكك الحديدية على هذه المنظومة بالتعاون مع المختصين من شرطة النقل والمواصلات على هذه المنظومة.

جدير بالذكر أنه تم تركيب كاميرات بمحطات (أسوان – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – الزقازيق – الإسماعيلية – طنطا – القاهرة – سيدي جابر)، كما تم تركيب كاميرات بورش أبو غاطس وورش الفرز بالقاهرة ومتحف هيئة سكك حديد مصر، وجارٍ حاليا إسناد أعمال تنفيذ تركيب الكاميرات بمحطتي المنصورة وبني سويف.

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