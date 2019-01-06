» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"

06 يناير 2019 - 09:58 ص

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أننى أقف فى غرفة وحدى وكنت حافية القدمين وعارية من كل شىء عدا ملابسى الداخلية، ثم وجدت خلخالا من الذهب وبه سلاسل بالأطراف فلبسته فى قدمى وأعجبنى للغاية، ولكن فجأة ظهرت فى الغرفة إحدى بنات أخواتى فاستحييت منها، وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكر السن والحالة الاجتماعية ومتى الرؤيا يؤثر كثيرًا فى صواب التأويل خاصةً فى مثل هذه الرؤيا. كونك حافية وعارية فإن كنت عزباء فدليل على تأثرك بعدم الارتباط بزوج مناسب، وإن كنت متزوجة فقد تكونى تعانى من ابتعاد الزوج عنك بسبب سفر أو خلاف أو تعانى فراغاً عاطفياً أو جفاء، وكونك حافية فقد يدل على التعب والحيرة في أمر وقد يكون دينا، ولو شعرت براحة لكونك خلعت حذاءك وحافية فقد يدل على ذهاب همك ومكانة لك لقوله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام:(إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوى) طه12.

وكونك عارية فأحذرى فى التعامل مع الآخرين فربما تتعاملى مع من يكتم لك العداوة وهو غير مجاهر بها بل قد يظهر المودة والنصيحة لقوله تعالى:(يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ? )الأعراف27.

ونظر الآخرين عليك وأنت عارية يدل على تكشف أسرارك للآخرين واستحيائك من إحدى بنات إخوتك قد يكون تفشى أسرارك للأقارب ووقوعك فى أمر تندمين عليه، وإن كنت تحافظى على صلاتك فالعرى لأهل الإيمان براءة من تهمة ويدل على سلامة الباطن، ويدل أيضًا على الطاعة والعبادة وخير وزيادة دين. والخلخال فإن كنت عزباء فهو زوج سخى ذو مال وخير وعيشة طيبة ووجود السلاسل فيه فربما يتقدم لك رجل متزوج ومعه أبناء، وإن كنت أنت الآن متزوجة فهم أبناء لك والخلخال أيضًا زوج وفي. والله أعلم. وأدعو الله أن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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