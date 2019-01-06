متحدث العاصمة الإدارية: الكاتدرائية تحفة معمارية

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وكالات- حنان حمدتو

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الانتهاء من مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية الجديدة

أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، أن كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة جاهزة لقداس عيد الميلاد، الذي ينعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف الحسيني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء DMC ” المذاع عبر فضائية “DMC ”  بالأمس أن العمل بالعاصمة الإدارية لم يتوقف على مدى عامَين، مرددًا: “أنا كمصري قبل أي حاجة فخور بالانتهاء من الكاتدرائية، وهي تحفة معمارية تمثل فخرًا للمصريين”.

يُذكر أن، الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشهد، اليوم الأحد، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويسبق ذلك افتتاح مسجد الفتاح العليم.

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