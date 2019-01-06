مستقبل وطن: مصر بلد الأمن وباتحاد أبنائها قادرة على قهر الإرهابيين

06 يناير 2019 - 09:52 ص

أكد أحمد محمود شوق، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالصف محافظة الجيزة، أن مصر بلد الأمن والأمان وباتحاد أبنائها قادرة على قهر أعدائها من الإرهابيين وكل من يحاول نشر الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، مؤكدًا أن مصر هي بلد الأمن والأمان وقد ذكرها الله بذلك في كتابه الكريم "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

كما قدم التهنئة للشعب المصري كافة والأشقاء الأقباط خاصة بحلول عيد الميلاد المجيد داعيًا الله عز وجل أن يعيدها على مصر والشعب المصري بالخير واليمن والبركات والسلام، مؤكدًا أهمية الوحدة الوطنية التي تحقق روح المحبة والإخاء والتسامح والتمسك بالمبادئ والقيم فى المجتمع المصرى والتى يتحقق من خلالها التنمية الحقيقية فى كل المجالات المختلفة.