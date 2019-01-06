المحافظين: زيادة الغاز المسال المُصدر يوفر موارد دولارية لخزانة الدولة

06 يناير 2019 - 09:50 ص

قال ثروت راغب، رئيس لجنة البترول والطاقة بحزب المحافظين، استاذ هندسة البترول الطاقة بالجامعة البريطانية، إن إعلان وزارة البترول زيادة كمية الغاز المسال المصدرة من 300 مليون قدم كعب يوميا إلى 520 مليون قدم مكعب يوميا أى أن نسبة التصدير زادت بـ 45 % أمر يستحق الثناء عليه خاصة أنه سيوفر للدولة موارد دولارية خاصة أن فئات إسالة الغاز بمحطات الإسالة هي الأعلى فئة.

وأوضح أن خطة الدولة نحو التحول إلى مركز إقليمى للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره ناجحة وتسير على خطى سريعة للغاية، مؤكدا أن خطوة إعلان مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز المسال ووقف الاستيراد كانت النواة الأولى للانطلاق.

وفى نفس السياق أكد، أن مصر تمتلك البنية التحتية اللازمة لاستيراد وتصدير الغاز الطبيعي، حيث تمتلك الدولة محطتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط ولكنهما لا يعملان حتى الآن بكامل طاقتهما .

وأردف "راغب"، أنه من المتوقع أن تحصل مصر على مكاسب مادية ومعنوية كبيرة عند تشغيل المجمعين بكامل طاقتهم الإنتاجية خاصة عند البدء فى تسييل غاز لبنان وقبرص واليونان فى هذه المجمعات المصرية العملاقة ومن ثم إعادة تصديره إلي عملائهم فى الخارج.

أضاق أن مصنع إدكو لإسالة الغاز الطبيعى هو أضخم مشروع لإسالة الغاز الطبيعى فى مصر، بلغت تكلفته حينها 2 مليار دولا فى حين أنه إذا فكرت الدولة إنشاء مصنع مماثل له فإنه سيتكلف 10 مليارات وأكثر من الدولارات، حيث إنه يضم وحدتين لإسالة الغاز الطبيعى بطاقة استيعابية تصل لـ 4.1 مليون طن سنويا من الغاز بكل وحدة.