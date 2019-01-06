برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

06 يناير 2019 - 09:46 ص

يتصارع ريال مدريد وبرشلونة قطبا الكرة الإسبانية على إنهاء صفقة اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي، وأبرزت الصحف الإسبانية الاستعدادات التي بدأها الفريقان للدخول في مفاوضات رسمية مع إدارة "الريدز" لضم اللاعب.

وقالت بعض الصحف الإسبانية، إن برشلونة يسعى للتعاقد مع صلاح، من أجل تدعيم صفوفه بالمرحلة المقبلة والعودة للتتويج بالبطولات الأوروبية.

وأوضحت التقارير، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم العملاق الكتالوني ومنتخب الأرجنتين، يلعب دورًا كبيرًا في الصفقة، من أجل حسمها لصالح فريقه مستقبلًا.

وأكدت صحيفة "دون بالون الإسبانية"، أن النادي الملكي، يسعى للظفر بخدمات صلاح لتدعيم هجوم الفريق، في ظل معاناته الهجومية منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأضافت الصحيفة نفسها، أن الريدز حدد 180 مليون يورو لبيع صلاح، والموافقة على رحيله منتصف الموسم الحالي.

وتابعت الصحيفة، أن اللاعب يمتلك رغبة قوية في خوض تجربة جديدة، ويلقى ترحيبًا وموافقة على ضمه من جانب مسئولي الملكي.

ويحتل محمد صلاح وصافة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 13 هدفًا، بفارق هدف عن الثنائي المتصدر أوباميانج لاعب أرسنال، وهاري كين مهاجم توتنهام.