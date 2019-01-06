منصب رئيس وزراء إسرائيل ليس حكرًا على نتنياهو

06 يناير 2019 - 09:36 ص

اعتبرت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة السابقة في إسرائيل، ورئيسة "حركة تنوعاه"، أن منصب رئيس وزراء إسرائيل ليس حكرًا على بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن ليفني قولها: "مكان رئيس الوزراء ليس مرتبطًا بجسد نتنياهو، ولا حاجة إلى عملية جراحية لاستئصاله. فقط من خلال الانتخابات يقرر الجمهور ويحدد الشخص الذي يريد جلوسه في مقعد رئيس الوزراء. ولذلك من المناسب، أن يستمع الجمهور إلى قرار المستشار القانوني للحكومة ".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل 2019.