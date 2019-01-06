  • الأحد 06 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:21 ص
بحث متقدم
صلاح وميسي

برشلونة يكلف "ميسي" بإنهاء صفقة "صلاح"

عمر البشير

استعدوا لخوض انتخابات 2020

الاتحاد السكندرى يضم "جاك بيسون" لمدة 5 مواسم

انفجار سيارة لاعب شهير فى الإسكندرية

الرئيس السيسي

الرئيس يفتتح أكبر مسجد وكاتدرائية فى العاصمة الإدارية

لغز هبوط الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

حسين الشحات

الخطيب: حسين الشحات في الأهلي مقابل 6.5 مليون دولار

ساويرس

رد ناري من قناة "الأهلي" على نجيب ساويرس

كنيسة الهجانة

التفاصيل الكاملة لاستشهاد ضابط أثناء فحصه لعبوة ناسفة

صلاح و دياب

عمرو دياب و محمد صلاح يجتمعان في مشروع واحد .. هذه تفاصيله

كنيسة أبو سيفين

ماذا قال منفذ تفجير كنيسة "أبو سيفين" قبل الحادث بدقائق؟

تسيبني ليفنى:

منصب رئيس وزراء إسرائيل ليس حكرًا على نتنياهو

عرب وعالم

ليفني: نتنياهو فقد السلطة الأخلاقية للبقاء رئيسا للوزراء
ليفني: نتنياهو فقد السلطة الأخلاقية للبقاء رئيسا للوزراء

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

بنيامين نتنياهو: نحن محاطون بالأعداء

#

زعيم حزب العمل الإسرائيلي: أنا رئيس الوزراء القادم

#

نتنياهو: لولا السلاح لذبحنا العرب

#

نتنياهو يحذر: زعزعة استقرار السعودية سيهز العالم كله

عيد الميلاد

القمر

2019

اعتبرت تسيبي ليفني زعيمة المعارضة السابقة في إسرائيل، ورئيسة "حركة تنوعاه"، أن منصب رئيس وزراء إسرائيل ليس حكرًا على بنيامين نتنياهو.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن ليفني قولها: "مكان رئيس الوزراء ليس مرتبطًا بجسد نتنياهو، ولا حاجة إلى عملية جراحية لاستئصاله. فقط من خلال الانتخابات يقرر الجمهور ويحدد الشخص الذي يريد جلوسه في مقعد رئيس الوزراء. ولذلك من المناسب، أن يستمع الجمهور إلى قرار المستشار القانوني للحكومة ".

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ستشهد انتخابات تشريعية مبكرة في أبريل 2019.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» ابنة ترامب تنشر أول صورة لحبيبها "العربي" في البيت الأبيض
» وقوف المرأة عارية في المنام "عداوة"
» "أنغام" ترفع دعوى قضائية ضد طليقها.. تعرف على السبب
» حقيقة اغتيال الفنان التركي "مهند"
» الزمالك يعقد مؤتمرًا لتقديم مهاجمه الجديد للإعلام
» استقالة كبير موظفى البنتاجون
» انخفاض في حالة الطقس والصغرى تسجل 9 درجات
» مفاجأة .. الأغنية التي يسخر فيها عبدالله السعيد من الأهلي "مفبركة"
» "عنتيل الغربية" يظهر من جديد لكن بشكل مختلف تمامًا
» كاهن كنيسة أبو سيفين يكشف مفاجآت جديدة عن الحادث
» جريمة تهز بولاق الدكرور .. طفل يقتل "عم طلعت" ليلة عيده

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:12

  • عشاء

    18:42

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول