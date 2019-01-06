» حقيقة اغتيال الفنان التركي "مهند"

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نفت زوجة الممثل التركي كيفانش تاتليتوج المعروف في العالم العربي باسم "مهند" وتدعي اشاك ديزير ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام عن خبر اغتياله بالرصاص.

وفي التفاصيل ذكرت عدد من المواقع الإخبارية مقتل مهند، بعد إصابته بثلاث طلقات نارية في ظهره في أحد الفنادق في إسطنبول، ونسبت هذه المواقع  الخبر إلى السلطات التركية، ما زاد من دعم مصداقية الخبر.

وقامت "ديزير" بنشر صورته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وهو يحمل سمكة ضخمة اصطادها بنفسه.


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