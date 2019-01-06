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إطلاق الرصاص على حافلة إسرائيلى قرب رام الله

عرب وعالم

جيش الاحتلال: إطلاق نار باتجاه سيارة عسكرية شمال رام الله
ارشيفية

متابعات- محمد الخرو

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أطلق مجهولون النار تجاه حافلة إسرائيلية تقل مجموعة من المستوطنين، قرب رام الله وسط الضفة الغربية أسفرت الواقعة عن إصابة سائق الحافلة بشظايا الزجاج المتناثر.

وصرح شهود عيان بأن مرتكبي الواقعة أطلقوا النار مساء أمس السبت على الحافلة قرب بيت إيل بمدخل رام الله، وأشاروا إلى أن أكثر من 10 رصاصات أصابت الحافلة التى كانت تسير بين مستوطنة بيت إيل وحاجز بيت إيل، وهو ما أدى إلى تضرر الحافلة، فيما لم يبلغ عن وقوع أصابات فى صفوف المستوطنين.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى الطريق فى أعقاب حادث إطلاق النار وباشرت عمليات تفتيش.

فى سياق آخر، وفى مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أغلقت قوات الاحتلال فى ساعة متأخرة من مساء أمس، البوابة الحديدية المقامة على طريق وادى سعير شمال الخليل ومنعت المواطنين من المرور والوصول إلى منازلهم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بوجود عدد كبير من المواطنين العالقين فى المكان.

وفى بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وأغلقت كل مداخلها.

وفى سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على شوارع جنين–حيفا، وجنين-نابلس، والالتفافى، والشارع الربط بين بلدتى يعبد وعرابة، وشرع الجنود بتوقيف المركبات وفتشوها ودققوا فى هويات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، واصطفاف عشرات المركبات فى طوابير طويلة على هذه الطرق بانتظار المرور فيما اضطرت بعض المركبات إلى سلوك طرق التفافية وترابية.


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