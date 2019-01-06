» مفاجأة .. الأغنية التي يسخر فيها عبدالله السعيد من الأهلي "مفبركة"

06 يناير 2019 - 09:04 ص

كشف فريق "8%" - الذي يضم في عضويته أوكا و أورتيجا - أن الأغنية التي نشرتها صفحة نادي "بيراميدز" وتظهرهم يسخرون - مع عبدالله السعيد - من النادي الأهلي غير حقيقية.



وقال الفريق في بيان له على "انستجرام": "اسمع للأخر الأغنية اتشال منها كتير بس بحرفنة وبنقول لكل الناس إحنا مش بوشين إحنا معانا ربنا وربنا عارف إن دى الحقيقة بس واللى بيحب ربنا مش أوكا وأورتيجا يوصل ده لكل الناس علشان احنا اتظلمنا ومش زعلانين خالص لأن ربنا موجود ياجدعان والله الأهلي حياة إحنا مش بننزل الأغنية علشان نقول ونعيد لا هي نزلت علشان كل الناس تعرف الحقيقة ودى الحقيقه كلها بس هرجع وأقول برافو".

