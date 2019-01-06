سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

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الدولار

السوق السوداء

البنوك

الجنيه

بنك مصر

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6 يناير.

وسجل الدولار أقل سعر في البنك الأهلي المصري بنحو 17.88 جنيه للبيع و17.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.89 جنيه للبيع و17.79 جنيه للشراء. وسجل الدولار أعلى سعر في بنك كريدي إجريكول، وبنك مصر إيران ليسجل نحو 17.98 جنيه للبيع و17.89 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي نحو 17.96 جنيه للبيع و17.90 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، وبنك البركة نحو 17.96 جنيه للبيع و17.89 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي، وبنك سئيب نحو 17.96 جنيه للبيع و17.88 جنيه للشراء، بينما سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني نحو 17.94 جنيه للبيع و17.84 جنيه للشراء.


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