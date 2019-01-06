» "عنتيل الغربية" يظهر من جديد لكن بشكل مختلف تمامًا

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العنتيل

عبد الفتاح الصعيدي

أعلن عبد الفتاح الصعيدي - الشهير بلقب "عنتيل الغربية" - افتتاح "كافيه" جديد ، وذلك لإيجاد مصدر رزق بعد خروجه من السجن.

وكان لافتًا أن "الصعيدي" قرر تخصيص "ركن خاص للعائلات" في المقهى الخاص به.

وعلق  على الخبر قائلًا: "تم بحمد الله افتتاح (....) كافيه .. الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات ركن خاص للعائلات استعداد تام لاقامة حفلات أعياد الميلاد خدمة مميزة باسعار مميزة شبكة واي فاي عالية السرعة اسعار خاصة بمناسبة الافتتاح".

وكان الأمن ألقى القبض على "الصعيدي" قبل عام ونصف على خلفية تورطه في فيديوهات جنسية أثارت ضجة كبرى حينها.

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