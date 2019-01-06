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الخطيب: حسين الشحات في الأهلي مقابل 6.5 مليون دولار

الرياضة

حسين الشحات
حسين الشحات

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الخطيب

حسين الشحات

كشف الكاتب الصحفي إيهاب الخطيب عن انتقال حسين الشحات - لاعب العين الإماراتي - إلى الأهلي مقابل 6.6 مليون دولار.

وقال "الخطيب" في لقاء مع برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي "عمرو أديب": "الصفقة سوف تتم غدًا (اليوم) .. كان الأمر على وشك الانتهاء مقابل 5.5 مليون دولار لكن حدثت تعقيدات وزاد المبلغ إلى 6.5 مليون دولار ، بواقع مليون دولار زيادة يتحمل نصفها اللاعب ويتحمل النصف الثاني النادي الأهلي".

وأضاف: "ما يجعل الأمور تسير على هذا النحو هو رغبة اللاعب الكاملة والشديدة في الانتقال للنادي الأهلي دون غيره".

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