عمرو دياب و محمد صلاح يجتمعان في مشروع واحد .. هذه تفاصيله

06 يناير 2019 - 07:24 ص

سافر المطرب عمرو دياب إلى انجلترا لمقابلة نجمنا المصري محمد صلاح تمهيدًا لظهورهما سويًا في إعلان واحد يخص إحدى شركات الاتصالات التي ترتبط مع الاثنين بعقود ترويجية.



ويعرض الإعلان هذا الشهر بعد الانتهاء من تصويره فضلًا عن المونتاج والمكساج ، حيث لم يتبق الكثير من المشاهد لتصويرها على اعتبار أن "دياب" صور مشاهد وحده في مصر ، وصلاح صور مشاهد وحده في انجلترا وتتبقى المشاهد التي تجمعهما.



يذكر أن صلاح عانى حالة من الضيق بعد خسارة فريقه ليفربول من "مانشستر سيتي" في منافسات الدوري الإنجليزي.



