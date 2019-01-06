» محمد صبحي يهاجم محمد رمضان بضراوة بسبب أغنيته الجديدة

06 يناير 2019 - 07:17 ص

شن الفنان محمد صبحي هجومًا شرسا على الفنان محمد رمضان بسبب أغنيته الجديدة المسماة "مافيا" ، واصفًا إياها بـ"العشوائيات".



وقال "صبحي" في مداخلة مع برنامج "بالورقة والقلم" - المذاع على قناة "تن" الفضائية: "أطالب الدولة بتشجيع المسرح والسينما والأغنيات التي تواجه هذه العشوائيات وتضبط أخلاق المصريين".



وأضاف: "الفن قد يكون هدامًا وقد يكون عاملًا من عوامل البناء ، وبالتالي يجب الحصول على هدنة مدتها 3 سنوات للتخلص من الفن الهابط ووضع تصور لنوع جديد من الفن يناسب المشاهدين".







