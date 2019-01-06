ماذا قال منفذ تفجير كنيسة "أبو سيفين" قبل الحادث بدقائق؟

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كنيسة أبو سيفين
كنيسة أبو سيفين

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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كنيسة أبو سيفين

كشف شهود عيان تفاصيل مثيرة عن حادث تفجير كنيسة "أبو سيفين" بمدينة نصر ، مؤكدين أن بعض أهالي المنطقة رأوا الجاني بعدما زرع القنبلة بالفعل .

وقال شهود العيان -في تصريحات صحفية - إن مبنى مكون من 4 طوابق، الأول مسجد، والثاني مغلق، والثالث دار حضانة أطفال، لافتًا إلى أن الطابق الرابع مخصص لإقامة طلاب جامعة الأزهر، موضحًا أنه عقب أداء الطلاب صلاة العشاء في المسجد، فوجئوا بنزول أحد الأشخاص من السطح في عجلة من أمره، وبسؤاله عن سبب تواجده، تحدث بكلمات غير مفهومة، وتعدى بالضرب على أحدهم، وغادر العقار" حسب مصراوي..

وحسب شاهد عيان آخر، عثر الطلاب على حقيبة أعلى السطح بداخلها عبوات ناسفة، وأبلغوا على الفور إمام المسجد، الذي قام بإخطار الخدمات الأمنية المعينة على كنيسة العذراء وأبي سيفين، موضحًا أن خبراء المفرقعات وصلوا موقع البلاغ، إلا أنهم فوجئوا بسماع دوي انفجار أثناء عملية تفكيك عبوة ناسفة، أسفرت عن استشهاد ضابط وإصابة شرطيين.

وانتقلت نيابة مدينة نصر الكلية، بإشراف المستشار تامر العربي، المحامي العام للنيابات، مساء اليوم السبت، لمعاينة موقع انفجار عبوة ناسفة بجوار كنيسة بمدينة نصر.

وانتدبت النيابة فريق من الأدلة الجنائية لفحص آثار العبوة وإعداد تقرير بها، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الانفجار والكنيسة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث، وسرعة ضبط مرتكبيه.

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