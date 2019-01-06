أول ظهور لوالدة طبيبة كفر الشيخ وتكشف مفاجأة مدوية

06 يناير 2019 - 05:52 ص

عرض برنامج "مساء DMC" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري حوارًا مع الحاجة وفاء - والدة الدكتورة منى السجيني المجني عليها في مذبحة كفر الشيخ.



وقالت والدة المجني عليها في البرنامج : "لا أصدق أن أب يفعل في أطفاله هذا الأمر .. حسبي الله ونعم الوكيل فيه .. هو وابنتي تناولا طعام الغذاء عندي قبل الحادث بيوم ولم أرَ عليهما ما يشير لأي شيء".



وأضافت: "لم يكن بينهما خلافات ، ولكن والدة المتهم دأبت منذ فترة على تحريض الزوج على ابنتي واقترحت عليه قبل فترة أن يطلقها ، ولا بأس في ذلك ، هي قالت له: طلقها ولم تقل اقتلها".



وتابعت: "كانت أمه دائمًا تقول له (أنت لست رجلًا) و (أنت لا تستطيع أن تحكم بيتك) وهي مسيطرة عليه هو وإخوته منذ فترة طويلة ، أعتقد أنه (طهق) من الحياة وقرر أن ينهي كل شيء وقد فعل .. هذا هو تفسيري للأمر".



واستدركت: "كل ما أريده في هذه الحياة القصاص العادل".



