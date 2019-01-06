رد ناري من قناة "الأهلي" على نجيب ساويرس

06 يناير 2019 - 05:34 ص

شنت قناة الأهلي الرسمية هجومًا شرسا على رجل الأعمال نجيب ساويرس بعد إبداء حزنه على هزيمة الأحمر أول أمس على يد فريق "بيراميدز" ، قائلًا: "بفكر أبطل أشجع الأهلي".



و رد برنامج "ملعب الأهلي" الذي يقدمه الإعلامي "إسلام الشاطر" على قناة النادي الرسمية ، قائلًا: "في ناس كتبت امبارح (احنا مش عايزين نبقى أهلاوية) .. يا أخي واحنا كمان مش عايزينك تبقى أهلاوي .. اسم النادي الأهلي دة في حتة بتخلي الناس هي اللي بتروح له .. اللي مش عايز هو حر .. أنت اللي خسران أو انتي اللي خسرانة لكن انتظروا مفاجآت في المرحلة القادمة".



ويعارض "ساويرس" مجلس الأهلي بقيادة محمود الخطيب - صراحة - ويؤكد أنه لن يدعم الفريق طالما الخطيب في رئاسته.



