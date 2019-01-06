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وزير الأوقاف يشيد ببسالة الضابط الشهيد بعزبة الهجانة

الحياة السياسية

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

المصريون ووكالات

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أشاد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ببسالة ضابط الشرطة الشهيد الذي لقي ربه (عز وجل) أثناء محاولة تفكيك عبوة بدائية داخل حقيبة مخفاة بسطح عقار بعزبة الهجانة في مدينة نصر.
كما أشاد وزير الأوقاف، في بيان مساء أمس السبت، بأحد رواد مسجد (الحق) بعزبة الهجانة، والذي قام بإبلاغ قوات الشرطة عن وجود الجسم الغريب الذي انفجر أثناء محاولة الضابط الشهيد تفكيكه، وذلك "في ضوء الفهم الصحيح للدين ولمفهوم المواطنة المتكافئة وأن أمن الوطن وأمن جميع أبنائه أمر غير قابل للتفرقة ولا للتجزئة".
وأكد الوزير أن هذه المحاولات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا قوة وصلابة وإصرارا على دحر الإرهاب والإرهابيين، وقال "لنا أن نفخر بشرطتنا الوطنية وبقواتنا المسلحة الباسلة وبوحدتنا الوطنية، وبهذه الروح وتلك الوحدة نقهر الإرهاب والإرهابيين، غير أنه لا سبيل لنا سوى منتهى الحسم مع فلول الجماعات الإرهابية الضالة المارقة وسائر المتعاونين أو المتعاطفين معها".

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