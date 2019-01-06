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كنيسة الهجانة

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الأزهر الشريف يؤكد تضامنه مع الدولة في مواجهة الإرهاب

الحياة السياسية

د.أحمد الطيب
د.أحمد الطيب

المصريون ووكالات

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أكد الأزهر الشريف تضامنه الكامل مع كافة مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب الخبيث، الذي يسعى إلى إفساد احتفالات الإخوة الأقباط بذكرى ميلاد المسيح (عليه السلام).
كما أكد الأزهر الشريف - في بيان أمس السبت، - أن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء، عمل إجرامي أثيم، يخالف تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وتعاليم كل الأديان التي دعت إلى حماية دور العبادة واحترامها والدفاع عنها، وأدان الأزهر - بشدة - الحادث الذي وقع في عزبة الهجانة بمدينة نصر، والذي أسفر عن استشهاد ضابط شرطة.
وأعرب عن خالص العزاء لأسرة شهيد الواجب الوطني، سائلاً الله - تعالى - أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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