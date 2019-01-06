» وصول المعمل الجنائى لمعاينه انفجار كنسية مدينة نصر

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كنيسة الهجانة

التفاصيل الكاملة لاستشهاد ضابط أثناء فحصه لعبوة ناسفة

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كنيسة الهجانة
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أمرت نيابة مدينة نصر الكلية برئاسة المستشار أحمد لبيب، بأنتداب المعمل الجنائي وقسم المفرقعات لمعاينه موقع انفجار عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة العذراء وأبو سيفين بعزبة الهجانة في مدينة نصر لبيان سببه.
كما استشهد الرائد مصطفى عبيد الضابط بوحدة مفرقعات القاهرة واصيب امين الشرطة أحمد صبحى فى انفجار قنبلة بعزبة الهجانة بمدينة نصر.
وأكد مصدر أمني، انفجار عبوة ناسفة في محيط كنيسة العذراء وأبو سفين بعزبة الهجانة، وأسفرت عن استشهاد ضابط المفرقعات وإصابة أمين الشرطة. 
وأوضح أن الانفجار حدث أثناء فحص حقيبة كانت تحوي العبوة.

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