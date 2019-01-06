إمام مسجد ينقذ اقباط مدينة نصر من كارثة كبرى

قام إمام مسجد الحق، بعزبة الهجانة التابعة لمدينة نصر، نهاية شارع مصطفى النحاس، بإبلاغ القوى الأمنية المكلفة بحراسة كنيسة السيدة العذراء وأبو سيفين، بوجود عبوات ناسفة أعلى سطح المسجد ، ربما يتم استخدامها ضد الأقباط في احتفالات عيد الميلاد ، على الفور توجهت قوة أمنية للموقع وعثرت على 3 عبوات ناسفة ، وأثناء العمل على إبطالها ، انفجرت إحداها، بحسب موقع "أقباط متحدون".
وأسفرت عن استشهاد ضابط الشرطة وإصابة اثنين من أمناء الشرطة ، كما قامت القوة الأمنية بإبطال مفعول باقي العبوات وتمشيط المنطقة.
وكشف كاهن الكنيسة ، إن حرص إمام المسجد ومحبته للأقباط ودوره الوطني، أنقذ مئات الأرواح، حيث لاحظ وجود أجسام غريبة أعلى سطح المسجد فأبلغ قوة الشرطة، التي تحركت وأبطلت العبوات الناسفة.
وأشاد كاهن الكنيسة بالدور الوطني لإمام المسجد ، وضابط الشرطة الذي ضحى بحياته أثناء تأديه عمله ، وأنقذ مئات الأرواح .