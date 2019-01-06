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ماذا قال صاحب تمثال نجيب محفوظ المثير للجدل؟

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نجيب محفوظ

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور أحمد عبدالفتاح، صاحب تمثال الأديب نجيب محفوظ، إنه عكف على تصميم التمثال منذ شهر تقريباً.
وأوضح «عبدالفتاح» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، مساء السبت، أن التمثال فكرة مشروع لتخليد شخصيات مصر التاريخية.
ولفت إلى أن «التمثال طلبته جهة معينة في الدولة لتنفيذ المشروع الأكبر، وبانتظار موافقات أخرى لاستكمال المشروع»، مشيرا إلى أن وزن التمثال لا يتجاوز الـ 10 كيلو جرام.


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