» ماذا قال صاحب تمثال نجيب محفوظ المثير للجدل؟

تصريحات مثيرة لـ"آل الشيخ" بشأن النادي الأهلي
أول تعليق من الكنيسة الأرثوذكسية على حادث مدينة نصر
إمام مسجد ينقذ اقباط مدينة نصر من كارثة كبرى
تعليق صادم من "أديب" على هزيمة الأهلي من بيراميدز
تعليق ناري لـ"شيرين" على اتهامها بالإساءة لمصر
استشهاد ضابط أثناء تفكيك عبوة بدائية بالقرب من كنيسة
أزهريون: هذا هو سر هجوم «جابر عصفور» على «الطيب»
عبدالغني للأهلي: «ياما فتحنالكم القيد مخصوص»
إغلاق المحلات بعد العاشرة مساءً.. للحكومة مآرب أخرى
إحالة عماد أديب للتأديب
المصريون ـ متابعات
فجر
05:31
شروق
06:59
ظهر
12:06
عصر
14:53
مغرب
17:12
عشاء
18:42