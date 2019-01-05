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بالفيديو..

تعليق صادم من "أديب" على هزيمة الأهلي من بيراميدز

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عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

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عقب الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة النادي الأهلي من نادي بيراميدز، بهدفين مقابل هدف في مؤجلات الجولة الثامنة بالدوري قائلا: «لقاء الاهلي وبيراميدز كانت مباراة قمة، والدوري أصبح فيه منافسة».
وأوضح «أديب»، خلال برنامج «حكاية» المذاع على قناة mbc  مصر، مساء السبت، «كل اللى يهمنى هو أن يفوز نادي الزمالك بالدوري»، قائلًا: «أخر مرة الزمالك فاز بالدوري كنت بشعر، والآيفون كان لسه مطلعش»، مؤكدا أنه في حال المنافسة بين الزمالك وبيراميدز سيختار الزمالك.
وبشأن الهجوم على اللاعب عبدالله السعيد، علق "أديب" قائلا: «لاعب محترف بتهاجموه ليه.. كان حد اتكلم في اللي دفعتوه لرمضان صبحي، والأهلي عشان المبادئ ساب عبدالله السعيد»، معتبرا أن هدف عبدالله السعيد كان مسألة قدرية، متسائلا: "هل أعجب مشجعي النادي الأهلي بمستوى فريقهم؟.


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