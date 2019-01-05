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حبس نقيب الصيادلة 4 أيام على ذمة التحقيق

قضايا وحوادث

الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة
الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة

المصريون ـ متابعات

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قررت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار محمد بدوي، حبس محيي عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف بحكم القضاء الإداري 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بضرب صيدلي خلال نزاع علي مجلس النقابة في شهر أكتوبر الماضي.
حيث كانت قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعاوي المقامة من يحيي ذكي عبد اللطيف، والتي طالب فيهم بوقف تنفيذ قرار باب الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة بتاريخ أول ديسمبر 2018، ووقف تنفيذ قرار إعادة دعوي الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة للانعقاد بتاريخ 18 ديسمبر 2018.
وقضت المحكمة بوقف العمومية التي عقدها نقيب الصيادلة الموقوف يوم 14 مايو الماضي، وقبول القرارات الصادرة من العمومية الثانية، والتي كان أهم قراراتها وقف محيي عبيد عن عمله نقيبا للصيادلة.

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