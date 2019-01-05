رئيس الوزراء السوداني: الإضرار بالوطن خط أحمر

05 يناير 2019 - 11:20 م

أكد رئيس مجلس الوزراء القومي السوداني معتز موسي أن الإضرار بالوطن خطر أحمر، ودعا إلي 'التفريق بين الوطن والتنافس السياسي'.



وقال موسي - في اللقاء التشاوري مع قادة الأجهزة الإعلامية الذي عقد بمجلس الوزراء بالخرطوم اليوم السبت - 'يجب أن يستمر الوطن ويستمر تباين الأفكار، التعبير مكفول كحق، لكن أي عمل يدخل في إطار التخريب وحمل الناس علي أفكار معينة مرفوض، العنف ونشر الكراهية سبيل غير أخلاقي'.



ولفت إلي أهمية التشاور والتلاقي لأجل الوطن، داعيا إلي ميثاق شرف مع الوطن يتواثق الجميع علي بنائه ونهضته وتوعية الناس بأن الوطن يحرم الأخذ منه.



وقال إن المخرج الوحيد للسودانيين هو المضي نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2020، ولا بد من قبول رأي الشعب والاحتكام له عبر انتخابات حرة نتقبل نتائجها.



وأضاف أن من يختاره الشعب نقبل به ونصبر عليه مع الإيمان بتباين الأفكار في كيفية اختيار من يحكم، مشددا علي أهمية احترام الرأي الآخر وعدم حمل الناس بالقوة، مشيرا إلي أن الواقع الموجود لا يمنع التحاور لكن المطلوب تقديم لغة واضحة.

