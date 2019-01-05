» مساعد البشير يبحث مع الرئيس السيسي هذا الأمر الهام

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بحث محمد الميرغني المساعد الأول للرئيس السوداني، السبت، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاستفادة من التجربة الاقتصادية لمصر. 
جاء ذلك خلال لقاء الجانبين بالقاهرة بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، وفق بيان للرئاسة المصرية. 
وأوضح البيان أن مساعد الرئيس السوداني عمر البشير أعرب عن تطلع بلاده إلى "الاستفادة من التجربة الاقتصادية لمصر"، "التي انعكست على الأداء الاقتصادي بشكل عام". 
وشهدت مصر خلال 2018، العديد من الإيجابيات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي الأجنبي، وتصاعد أرقام السياحة الوافدة وانخفاض معدل التضخم، لكن بالمقابل ارتفع معدل الاستدانة داخليا وخارجيا بشكل كبير. 
بدوره، أكد السيسي خلال اللقاء "اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة ودعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري". 
وتطرق اللقاء إلى نتائج الدورة الثانية للجنة الرئاسية العليا التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالخرطوم لتعزيز العلاقات الثنائية. 
كما أكد الجانبان أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، بجانب الدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما، وتعزيز النقل النهري. 
ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، احتجاجات منددة بتدهور الأوضاع المعيشية عمت عدة مدن بينها الخرطوم، وشهد بعضها أعمال عنف.‎ 

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