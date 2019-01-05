  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:19 م
بحث متقدم
شيرين

تعليق ناري لـ"شيرين" على اتهامها بالإساءة لمصر

تفجير كنيسة مارجرجس

استشهاد ضابط في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من كنيسة

الطيب

أزهريون: هذا هو سر هجوم «جابر عصفور» على «الطيب»

الكابتن مجدي عبدالغني

عبدالغني للأهلي: «ياما فتحنالكم القيد مخصوص»

إغلاق المحلات بعد العاشرة مساءً

إغلاق المحلات بعد العاشرة مساءً.. للحكومة مآرب أخرى

السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر

السعودية ترد على اتهامها بتجنيد أطفال للقتال في اليمن

عماد أديب

إحالة عماد أديب للتأديب

الرئيس السيسي

«السيسي» في الكاتدرائية غدًا للمرة الخامسة.. هذه هي الرسالة

قطر

وفد حكومي مصري يزور قطر.. هذه هي الأسباب

نهلة عبدالعزيز

رئيسة القناة الثانية.. «ترقية أم إقالة»؟

السودان.. البشير يعين وزيرا للصحة وقيادات حكومية جديدة

عرب وعالم

البشير
البشير

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

البشير يعلن زيادة الرواتب بدءًا من الشهر الجارى

#

السودان سيخرج من الأزمة رغم أنف المحاربين

#

رسميًا.. السودان يعلن سر زيارة البشير إلى سوريا

#

سفير السودان لدى سوريا: زيارة البشير لدمشق تحرك سوداني خالص

عين الرئيس السوداني، عمر البشير، السبت، وزيرا جديدا للصحة، خلفا لقيادي بجماعة "أنصار السنة"، إلى جانب سلسلة قرارات بتعيينات في مناصب قيادية حكومية بينها هيئة الإذاعة والتلفزيون. 
وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن البشير أصدر مرسوما جمهوريا بتعيين الخير النور المبارك، وزيرا للصحة، خلفا لمحمد المصطفى أبوزيد، القيادي بجماعة "أنصار السنة"، والذي أعفي من منصبه مؤخرًا. 
كما أصدر البشير قرارا جمهوريا بتعين عصام الدين محمد عبدالله أمينا لمجلس الوزراء القومي. 
وأفادت الوكالة الرسمية بأن القرارات الرئاسية شملت كذلك تعيين ضياء الدين محمد عبد القادر كأمين عام لدار الوثائق القومية، وحاتم حسن بخيت أمينا عاما لمجلس الصداقة الشعبية، وأحمد عبدالقادر للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح. 
كما قرر اختيار بابكر جابر كبلو، وكيلا لوزارة الصحة، وحسن ابوعائشة رئيسا للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، ومحجوب فضل نائبا لرئيس المجلس، وحسين محمد يوسف الفكي أمينا عاما للمجلس. 
وعين الرئيس السوداني عبدالمنعم السني مشرفا عاما على الأمانة الوطنية للنيباد، ومجدي عبد العزيز نائبا للمشرف العام. 
وشملت القرارات، وفق الوكالة الرسمية، تعيين محمد حاتم سليمان مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وتعيين العبيد أحمد مروح نائبا لمدير سلطة الطيران المدني. 
وتأتي القرارات الرئاسية في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات منددة بالغلاء وتطالب بإسقاط النظام، منذ 19 ديسمبر/كانون أول الماضي. 
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، شكلت حكومة وحدة وطنية جديدة مُصغرة، وهي النسخة الثانية من حكومة الوحدة الوطنية التي تم الإعلان عنها في مايو/أيار 2017، والتي جاءت، آنذاك، بناءً على توصيات الحوار الوطني. 
وضمت الحكومة 21 وزيرًا اتحاديًا (وزير بحقيبة) و27 وزير دولة (وزير بدون حقيبة) ترأسها معتز موسى. 
و"الحوار الوطني" مبادرة دعا لها البشير عام 2014، وأنهت فعالياتها في أكتوبر/تشرين الأول 2016، بتوقيع ما عرف بـ"الوثيقة الوطنية"، التي شملت توصيات بتعديلات دستورية وإصلاحات سياسية. لكن عدد من فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح قاطع هذا الحوار. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

صانعة الأمل

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» مساعد البشير يبحث مع الرئيس السيسي هذا الأمر الهام
» بولتون يحذر نظام الأسد من هذا الأمر الخطير
» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي
» قطر تعلن عن مفاجأة بعد كأس العالم 2022
» جدل برلماني حول تحويل المدارس الفنية لاقتصادية
» أمطار وعواصف ترابية وانخفاض بدرجات الحرارة غدًا
» تفاصيل العثور على جثة عاطل بشاطئ الفيروز
» الزمالك يفقد «أوباما» أمام بيراميدز
» أب يطعن ابنه لرفضه العمل معه
» تغريم «جنش» 300 ألف جنيه
» تفاصيل خناقة الشوارع بين «جنش» و«سليمان»

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول