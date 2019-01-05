» اقرأ في العدد الجديد من "المصريون" الأسبوعي

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الحياة السياسية

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المصريون ـ متابعات

تنشر جريدة "المصريون" فى عددها الأسبوعي، عددًا من التحقيقات والتقارير حول موضوعات شائكة تعج بها مختلف المجالات الحياتية فى مصر.

وننشر فى العدد "«الإمام الغائب» لدى الإسلاميين.. من يحكم؟" كما ننشر "«الإخوان» من نعيم «مبارك» إلى جحيم العزلة"، كذلك " للعام الثانى.. لماذا يفرض «النور» السرية على مؤتمره السنوى؟".

وننشر أيضًا " بعد حذف 39 ألف متابع له.. هل ضاق «البرادعى» بالديمقراطية التى ينادى بها؟"، وكذلك "داعية سلفى لـ«محمود بدر»: أسكت لا تتكلم فى الدين"، وأيضًا " الأزهر يؤدب «فتاة الحُضن»".

** وتقرأ فى العدد أيضًا عددًا من الموضوعات بعناوين: ـ

ـ هجوم إسرائيلى على «تامر أمين» بسبب«محمد صلاح»

ـ «306».. باب رزق للشباب.. والبداية من مصر الجديدة

ـ «الحاجة إلهام».. 4دبلومات بإشراف «الشيخ الشعراوى».. والمهنة«على باب الله»!

ـ من«تل العقارب» لـ«صرح العمائر».. هنا اختفت العشوائيات

ـ إغلاق المحلات بعد العاشرة مساءً.. للحكومة مآرب أخرى

ـ مليار جنيه.. كيف ستسدد «الإخوان» فاتورة «التخريب»؟

ـ سر انقلاب «آيات عرابى» على أردوغان والإخوان

ـ قيادى منشق: هنا يختفى «مستر إكس» الإخوان

ـ ضرائب الفنانين: «ادفع بالتى هى أحسن»

ـ مفاجأة عن أعداد المتزوجين بين 10و17عامًا

ـ حزب النور «الحيطة المايلة للإسلاميين»

ـ عام محاكمات المشاهير.. سياسة.. إعلام.. وفن

ـ رئيسة القناة الثانية.. «ترقية أم إقالة»؟

ـ «المالية» تدرس فرض ضرائب على إعلانات «السوشيال ميديا»

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