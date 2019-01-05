» الزمالك يفقد «أوباما» أمام بيراميدز

05 يناير 2019 - 09:15 م

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يوسف أوباما، عن فريقه فى المباراة المقبلة بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام الاتحاد السكندري، فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين اليوم، على استاد برج العرب، فى الجولة الـ19 بالدورى الممتاز، والذى انتهى لصالح الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ووفقا للجدول المعلن من جانب اتحاد الكرة فإن المباراة المحلية المقبلة للزمالك ستكون أمام بيراميدز، يوم 24 من شهر يناير الحالى، المقرر إقامتها ضمن مؤجلات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى.



