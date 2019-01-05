عبدالغني للأهلي: «ياما فتحنالكم القيد مخصوص»

05 يناير 2019 - 09:05 م

هاجم مجدي عبد الغني عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إدارة النادي الأهلي، بعد اتهام الأخير لهم بمجاملة بيراميدز في إجراءات قيد عبد الله السعيد.

وقال مجدي عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي إم سي"، إن الأهلي يعيش حالة تخبط كبيرة لم يرها من قبل، لافتًا إلى أن ما يحدث من مجلس إدارة النادي الأهلي حاليًا في أزمة عبد الله السعيد محاولة لإلهاء الجماهير عن الهزائم التي يتلقاها فريق الكرة، وليس لاتحاد الكرة ناقة أو جمل فيها.

وأكد "عبد الغني"، أن اتحاد الكرة فتح القيد للأهلي في الأعياد والإجازات، لافتًا إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو الاتحاد الأوروبي، والاتحادات المحلية في الدول الأوروبية لا تحصل على إجازات، والقيد مفتوح فيها طوال أيام الأسبوع، مشددًا على أن إجراءات قيد عبد الله السعيد صحيحة 100%.

وأشار إلى أن مجلس محمود الخطيب يعيش حالة تخبط استثنائية، واتحاد الكرة هو من يراقب الأهلي ويشرف عليه وليس العكس، مؤكدًا أنه لا توجد إجازات لاتحاد الجبلاية.

وأوضح: "لا توجد مشكلات شخصية مع محمود الخطيب، وكنا نفتح القيد مخصوصا للنادي الأهلي، متابعًا «إحنا مش بناخد ساعات هدية، ومش محتاجين حاجة».