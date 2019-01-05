«حلا شيحة» تعود للشاشة أمام محمد رمضان

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مسلسل زلزال

تعاقدت الفنانة حلا شيحة على بطولة مسلسل «زلزال» لرمضان المقبل مع الفنان محمد رمضان ليكون أول أعمالها بعد تراجعها عن الاعتزال.

يذكر أن حلا شيحة تخلت عن الحجاب منذ عدة أسابيع بعد أعوام كثيرة من ارتدائه واعتزال الفن وقررت العودة إلى الفن مرة أخرى.

وكان آخر ظهور لحلا شيحة منذ أيام مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" على شاشة قناة "dmc " في لقاء كشفت به عن كواليس عودتها للفن وأسباب تراجعها عن الاعتزال ورأيها في الهجوم عليها بعد خلع الحجاب وعن أشياء أخرى.


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