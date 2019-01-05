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السعودية ترد على اتهامها بتجنيد أطفال للقتال في اليمن

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السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر
السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر

وكالات

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اليمن

حرب

تجنيد اطفال

ردت المملكة العربية السعودية على اتهامها بتجنيد أطفال سودانيين وتسليحهم بأسلحة أمريكية للقتال في اليمن.

وقال السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر، في تغريدة له على موقع "تويتر: "كتبت رسالة لزملائي السفراء لدى الجمهورية اليمنية لإيضاح عدم صحة تقرير صحيفة نيويورك تايمز عن وجود مقاتلين سودانيين قاصرين ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن".

وتابع: "كما أبلغت زملائي السفراء بأن التحالف يرحب بزيارة (صحيفة) نيويورك تايمز وغيرها للوحدات العسكرية من السودان في التحالف لإيضاح الحقائق فيما يتعلق بادعاءات الصحيفة التي لا أساس لها حول تجنيد المملكة للأطفال للقتال في اليمن".

وشدد السفير السعودي على "امتثال التحالف التام للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة والقواعد العرفية في جميع عملياته العسكرية، مؤكدا أن التقرير "يقلل من بطولات جنود التحالف، ويتجاهل جهودنا في إعادة تأهيل الأطفال الذين جندهم الحوثيون".

وكانت "نيويورك تايمز" زعمت أن الرياض أشركت آلاف "المرتزقة" بينهم أطفال في الحرب التي تخوضها قواتها في اليمن ضد مقاتلي جماعة الحوثي.


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