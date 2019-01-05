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تراجع جديد في أسعار الذهب

أسعار الذهب

تراجع

تراجعت أسعار الذهب، اليوم السبت، جنيهين بعد ارتفاعات متتالية بلغت ما يزيد على 14 جنيهًا للجرام الواحد فى مدى زمنى وجيز لا يتخطى الأسبوعين الماضيين.

وبلغ متوسط أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، مستوى 642 جنيهًا لعيار "21" ويعتبر الأكثر انتشارًا وتداولًا فى محافظات مصر.

وسجل متوسط سعر عيار "24" عند 734 جنيهًا للجرام، في حين سجل متوسط سعر عيار "18" 550 جنيهًا للجرام، فى حين بلغ سعر عيار "14" 428 جنيهًا للجرام.

وسجلت أسعار الأوقية "الأونصة" 22819 جنيهًا، فى الوقت الذى سجل فيه سعر الجنيه الذهب 5136 جنيهًا.


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