» الأهلي يقترب من ضم إسلام جابر

05 يناير 2019 - 07:02 م

اقترب مسئولو النادي الأهلي، من حسم صفقة ضم إسلام جابر مدافع فريق الألومنيوم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال سيد عبد الحفيظ إن الأهلي اقترب من حسم صفقة التعاقد مع إسلام جابر الذي شارك اليوم في المباراة الودية أمام شبين.

وأضاف عبد الحفيظ :"الأمور التعاقدية مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي هي التي تتبقى لحسم الصفقة".

وكان إسلام جابر قد شارك في ودية الأهلي وشبين والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على جمهورية شبين 3- صفر، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ملعب التتش، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة سموحة التي تقام الثلاثاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري الممتاز.

تقدم جونيور أجايي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف ميدو جابر الهدف الثاني في الدقيقة 54، وسجل صالح جمعة الهدف الثالث في الدقيقة 88.