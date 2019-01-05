» ترامب يطلب إلى عقد لقاء جديد مع كيم جونج أون

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتطلع إلى لقاء جديد مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بعدما حذر الأخير من أن بيونج يانج يمكن أن تغير نهجها إذا أبقت واشنطن على العقوبات المفروضة عليها.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "أتطلع إلى لقاء الزعيم كيم الذي يدرك جيدًا أن كوريا الشمالية لديها مقومات اقتصادية رائعة".

 وكان رئيسا الدولتين قد احتلا العناوين الكبرى لوسائل الإعلام في قمتهما، في يونيو الماضي، في سنغافورة، حيث اتفقا على نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.

 ولم يتم تحقيق تقدم يذكر منذ ذلك الحين بسبب الخلاف بين الجانبين حول تفسير إعلانهما، بينما تباطأت المفاوضات (الأمريكية - الكورية الشمالية) مع إلغاء اجتماعات وزيارات قبل فترة قصيرة من موعدها.


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