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"طلعت مصطفى" تستهدف زيادة اشتراك الأندية في الرحاب ومدينتي

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تستهدف مجموعة طلعت مصطفى القابضة زيادة اشتراكات الأندية فى مدن الرحاب ومدينتى، خلال الفترة الحالية، وقالت الشركة في بيان  لها إنها تنظر إلى قطاع الأندية بشكل متفائل وتسعى لتشجيع العملاء غير المشتركين بالأندية من قاطنى الرحاب ومدينتى وقت شرائهم الوحدات السكنية.
وقالت المجموعة إن قيمة اشتراكات الأندية لهؤلاء العملاء بلغت 107 ملايين جنيه، منذ نهاية سبتمبر الماضى.

وقد بلغت مبيعات المجموعة من الوحدات السكنية 18.3 مليار جنيه خلال 2018، مقابل 9.5 مليار جنيه خلال 2017 مدعومة بمبيعات مشروع سيليا أحدث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، التى بلغت 12 مليار جنيه منذ إطلاقه فى يونيو 2018. كما بلغت مبيعاتها من الوحدات التجارية والإدارية 2.9 مليار جنيه خلال عام 2018، وقالت الشركة إن هذا الطلب المتزايد على الوحدات التجارية والإدارية منذ عام 2017 يعكس وجود كثافة سكانية مناسبة فى كل من الرحاب ومدينتى


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