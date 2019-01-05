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طالب أزهري يقتل زميله بعد وصلة هزار

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النيابة

المنصورة

العامة

قتل زميلة

حبس طالب ازهري

أمر مدير نيابة مركز المنصورة، بإشراف المستشار محمد أبو ثريا المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، بحبس طالب أزهري أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه له تهمة القتل لزميلة.

واستمع مدير النيابة إلى أقوال احمد م 16سنة، طالب بالصف الثاني بالمعهد الأزهري بقرية الحواوشة التابعة لمركز المنصورة ، والذي اعترف بارتكابه الجريمة بعد طعن زميلة بسلاح أبيض "مطواة"، وأشار إلى أن المطوة كانت بحوزة زميل آخر له، وعقب احتدام الأمر بينه وبين المجني عليه بعد وصلة هزار كبيرة بالقرية، انقلبت بعد ذلك إلى مشادة وسخرية من بعضهم البعض ومن أصدقاء كل واحد منهما، و توجيه كلا منهم السباب للآخر، وأنه شعر بالإهانة فأخذ السلاح الأبيض من زميله، وأمام الجميع، ونقل إلى مستشفى المنصورة الدولي، قبل أن يلقى مصرعه.

يذكر أن تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بوصول  علي أشرف على السكري، 16 سنة-طالب بالصف الثاني الأزهر بالحواوشة ، إلى مستشفى المنصورة الدولي جثة هامدة.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ وبالفحص إصابة المجني عليه بطعنة نافذة بالصدر،  وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله  إلى المستشفى، لكنه لقي مصرعه  .

وبالفحص والمعاينة والاستماع إلى شهود العيان تبين أن المجني عليه دخل في وصلة هزار، مع زميلة أحمد.م.ا 16 سنة بالصف الأول الأزهري، وبعد أعلنوا الخصام، فطعنه بمطواة أودت بحياته.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح المستخدم،  كما انتقلت قوة أمنية إلى القرية لمنع نشوب مشاحنات بين عائلتي المتهم والمجني عليه، وتأمين القرية وجنازة المجني عليه


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