تفاصيل زيارة ترامب السرية لقاعدة عسكرية بالمنطقة

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زيارة سرية

كشفت شبكة "روسيا اليومRT" عن حزمة من الإجراءات الأمنية اتخذتها الولايات المتحدة قبيل الزيارة السرية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق في ديسمبر الماضي.

وقالت مصادر أمريكية في العراق لـRT إن "القوات الأمريكية التي كانت تتواجد على الحدود العراقية السورية انسحبت في النصف الثاني من ديسمبر الماضي، لكن قبل زيارة ترامب لقاعدة عين الأسد في الأنبار بيوم، تمت إعادتها لأماكنها".

وأضافت أن "العراقيين العاملين مع القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد حصلوا على إجازة إجبارية يوم زيارة ترامب دون أن يعرفوا السبب"، وأن "قاعدة رانيا السرية في السليمانية تم إغلاقها قبل يوم من زيارة ترامب وأخرجت منها كل الأوراق والتفاصيل المتعلقة بالعمل".

وأشارت المصادر إلى أن "القاعدة الأمريكية في أربيل أغلقت أيضا قبل زيارة ترامب ثم أعيد افتتاحها"، مشيرة إلى أن "العاملين العراقيين في هذه القواعد عاشوا قبل زيارة ترامب بثلاثة أيام أوقاتا عصيبة واعتقدوا أنه تم الاستغناء عنهم وتم نقل بعضهم بين القواعد الأميركية دون معرفة السبب".

وكشفت المصادر الأمريكية أن "ترامب عندما وصل إلى قاعدة عين الأسد استلم من قيادي عراقي لم تعرف هويته ورقة فيها مجموعة تواقيع".

كما أكدت هذه المصادر، أن "الحكومة العراقية لم تعلم بموعد زيارة ترامب، إلا بعد إبلاغ رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بذلك قبل ساعتين من الزيارة".


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