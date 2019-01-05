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«الأعلى للإعلام» يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

الحياة السياسية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام

خالد الشرقاوي

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بعث الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برسالة تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال "مكرم"، في رسالته "إن احتفال مصر بعيد الميلاد المجيد، إنما يعكس في حقيقته الروابط القوية التي تجسد روح المواطنة الرائعة لأبناء الشعب المصري العظيم".

وأعرب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن اعتزازه واعتزاز جموع الصحفيين والإعلاميين في مصر بمواقف البابا تواضروس الوطنية التي أكدت دائما أن شعب مصر بمسلميه ومسيحييه نسيج واحد يجمعهما وطن واحد وأمل عظيم في بناء مصر المستقرة ونهضتها الجديدة، بما يليق بشعبها الواعي وقيادتها الحكيمة.



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