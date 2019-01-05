» تفاصيل العثور على جثة مزارع بترعة فزاره

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أسيوط

أرض زراعية

العثور علي جثة مزارة

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط، من كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بأسيوط وضبط مرتكبى الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة القوصية بأسيوط بالعثور على جثة مزارع "سن38، وبها عدة طعنات متفرقة وبجواره زجاجة تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة بداخل قطعة أرض زراعية بناحية ترعة فزارة بأسيوط.

على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم، خلف م.، وشقيقه/مفتى- سن33، عامل، وعيد ج.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين المتهمَيْن والمجنى عليه، فقام الأول باستدراجه لمكان العثور عليه بزعم إنهاء تلك الخلافات وحال وصوله تعدوا عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودوا بحياته وتخلصوا من الأداة بإلقائها بترعة فزارة.


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