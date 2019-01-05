  • السبت 05 يناير 2019
  • بتوقيت مصر06:22 م
بحث متقدم
وزير الداخلية

وزير الداخلية يأمر بإبعاد سوري عن مصر

الزمالك والاتحاد

بث مباشر.. مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

فيس بوك

انقسام داخل النواب حول تدشين «فيس بوك» مصري

شعار جماعة الإخوان

مليار جنيه.. كيف ستسدد «الإخوان» فاتورة «التخريب»؟

ترامب

تفاصيل زيارة ترامب السرية لقاعدة عسكرية بالمنطقة

تواضروس

"تواضروس" يلقي كلمة من مسجد الفتاح العليم

وزير القوى العاملة

لأول مرة منذ المقاطعة.. وفد حكومي مصري يزور قطر

سد النهضة

الصين تتدخل لاستكمال بناء سد النهضة

الرئيس السيسي

«السيسي»: القضية الفلسطينية أهم أولويات مصر

الجامعة العربية

سوريا تعود لمقعدها في الجامعة العربية

مدير مالاتيا سبور: حزين على رحيل «بوطيب» للزمالك

الرياضة

بوطيب
بوطيب

أمير سعد - متابعات

أخبار متعلقة
#

الزمالك يحصل على توقيع "بوطيب" 3 سنوات ونصف

#

«بوطيب» يصل القاهرة للانضمام للزمالك

#

سقوط نصاب البساتين فى قبضة الأمن

#

النيابة العامة تأمر بضبط وإحضار مدير أمن الأهلى

المصريون

الزمالك

بوطيب

تحدث علي رافيشي، المدير الرياضي لنادي مالاتيا سبور التركي، عن المستوى المميز للدولي المغربي خالد بوطيب، المنتقل حديثًا إلى الزمالك، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وقال "رافيشي"، من خلال تصريحات أبرزتها صحيفة «mackolik» التركية اليوم السبت: "كنت أتمنى أن يستمر معنا خالد بوطيب لفترة أطول، لكن نحن نعيش في عصر الاحتراف، عليه أن يُفكر في نفسه وعائلته ومستقبله".

وواصل: "أتوقع أن ينجح اللاعب في تجربته الجديدة، قدم معنا مستويات جيدة وهذا كان المتوقع منه، إنه على المستوى الشخصي لاعب محترم".

وعن مزايا اللاعب قال "بوطيب قدم الكثير للفريق، لديه قدرة على تسجيل الأهداف كما أنه يُساهم بشكل جيد في صناعة الأهداف، أنه لاعب يُمكنك أن تعتمد عليه".

وأعلن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، خلال الساعات الماضية، عن التوصل لاتفاق مع بوطيب على أن يتم الإعلان الرسمي من خلال رئيس النادي بشكل رسمي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإمام "مالك" إذ يذكر ابن إسحاق بـ"سوء"!

محمود سلطان

اتركوا الإعلام للشمس

فراج إسماعيل

طموح وسياسة ورصاصة مئوية السادات(2-2)

د. هشام الحمامي

كلام.. محافظين

حسام فتحي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» طالب أزهري يقتل زميله بعد وصلة هزار
» اصطدام قطار بسيارة «نقل تريلا» في البحيرة
» مدير مالاتيا سبور: حزين على رحيل «بوطيب» للزمالك
» تفاصيل العثور على جثة مزارع بترعة فزاره
» العثور على جثة طفل رضيع وسط القمامة
» بطولة آسيا.. بث مباشر لمباراة الإمارات والبحرين
» الأهلي يشكل لجنة قانونية لفحص مخالفات بيراميدز
» إيقاف حبس شقيقة محمد رمضان في قضية «غش العسل»
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد
» الإثنين.. إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص
» وليد سليمان يغادر مباراة الأهلي وشبين مصابًا

استطلاع رأي

هل تؤيد عودة سوريا للجامعة العربية؟

  • عشاء

    06:41 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    14:52

  • مغرب

    17:11

  • عشاء

    18:41

من الى
أكل بالمجان
الاخوان
أطباء (أرشيفية)
فواتير الكهرباء
عربة فول