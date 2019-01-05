وديًا.. الأهلي يهزم جمهورية شبين

05 يناير 2019 - 05:13 م

حقق الأهلي فوزا وديا على جمهورية شبين، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وسجل ثلاثية الأهلي كل من ميدو جابر وجونيور أجايي وصالح جمعة.

وشهدت المباراة تعرض الثنائي وليد سليمان للإصابة في الشوط الأول، حيث خرجا من اللقاء رفقة خالد محمود طبيب الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.