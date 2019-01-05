» إيقاف حبس شقيقة محمد رمضان في قضية «غش العسل»

05 يناير 2019 - 04:59 م

قضت محكمة جنح مستأنف البساتين ودار السلام، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، بقبول الاستئناف المقدم من شقيقة الفنان محمد رمضان، على قرار حبسها عام وغرامة 10 آلاف جنيه، في اتهامها بـ«غش العسل».

كما قضت المحكمة بإيقاف عقوبة الحبس، وتأييد حكم تغريمها 10 آلاف جنيه.

كانت محكمة جنح البساتين قضت بمعاقبة إيمان رمضان، شقيقة الفنان محمد رمضان، بالحبس عاما، وتغريمها 10 آلاف جنيه، في اتهامها بتصدير «عسل مغشوش».

وكانت السلطات الأمنية بمطار القاهرة ألقت القبض على إيمان رمضان، أثناء تصديرها شحنة «عسل أبيض مغشوش» عقب فحصه من لجنة الزراعة بمطار القاهرة.

يذكر أن محكمة جنح الدقي أصدرت، قبل وقت سابق، حكمًا ضد الفنان محمد رمضان بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وكفالة ألف جنيه وتعويض مدني 10 آلاف جنيه، وذلك بقضية السب والتشهير بمحمد عبدالمتعال مدير عام قنوات MBC مصر، في الجنحة التي حملت رقم 10866 لسنة 2018.