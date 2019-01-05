"تواضروس" يلقي كلمة من مسجد الفتاح العليم

05 يناير 2019 - 04:50 م

أكد الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سيلقى كلمة عقب افتتاح مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المطران، خلال لقاء خاص معه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن الحب هو الذي يقود المشهد، مبينًا أن المصريين ليسوا قطبيين مسيحيين ومسلمين، بل قطب واحد، مضيفًا: "لو 100 ألف متطرف يروحوا فين في 100 مليون".

وأوضح أن المتطرفين يحتاجون إلى تثقيف من البرامج التليفزيونية وإعداد برامج خاصة لهم في دور العبادة، مبينًا أن التطرف لا يدمر الأماكن فقط بل يدمر الأحاسيس والحب بين الناس.