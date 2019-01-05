» الإثنين.. إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص

05 يناير 2019 - 04:47 م

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الإثنين الموافق 7 يناير 2019، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد، معربا عن خالص التهاني للمسيحيين بهذه المناسبة.

وأكد "سعفان"، أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.