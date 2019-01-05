» وليد سليمان يغادر مباراة الأهلي وشبين مصابًا

05 يناير 2019 - 04:21 م

تعرض وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة فريقه الودية أمام جمهورية شبين والمقامة على استاد مختار التتش بالجزيرة.

واضطر سليمان للخروج من المباراة رفقة خالد محمود طبيب الفريق الأحمر، حيث حل زميله ميدو جابر بدلا منه، على أن يخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة مع فريقه.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



