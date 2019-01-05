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"تواضروس" يلقي كلمة في افتتاح مسجد الفتاح العليم
اجتماع ثلاثي بقيادة «الخطيب» بعد الهزيمة من «بيراميدز»
ساويرس يهاجم إدارة الأهلى بعد الهزيمة أمام بيراميدز
رئيس منطقة الكرة بـ"بني سويف": يجب تدخل المحافظ في ملف "السعيد"
عمرو محمد_متابعات
يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعا ثلاثيا في المقر الرئيسي بالجزيرة حاليًا لمناقشة الأوضاع التي أحاطت بمواجهة بيراميدز بالدورى .
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