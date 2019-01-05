» اجتماع ثلاثي بقيادة «الخطيب» بعد الهزيمة من «بيراميدز»

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يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعا ثلاثيا في المقر الرئيسي بالجزيرة حاليًا لمناقشة الأوضاع التي أحاطت بمواجهة بيراميدز بالدورى .

ويناقش الخطيب مع نائبه العامري فاروق وأمين الصندوق خالد الدرندلي بعض الملفات على رأسها الحضور الجماهيري وتعنت اتحاد الكرة في قيد لاعبين في غير أوقات العمل الرسمية بجانب دعم فريق الكرة بلاعبين جدد .

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام بيراميدز 1-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز .


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