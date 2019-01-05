» "تواضروس" يلقي كلمة في افتتاح مسجد الفتاح العليم

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أعلن الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة وتوابعها، أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سيلقى كلمة بمسجد "الفتاح العليم" عقب افتتاحه غدا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وضيوف مصر المشاركين في هذه المناسبة التاريخية.

 وقال الأنبا مرقس في تصريح له اليوم، إنه عقب افتتاح مسجد الفتاح العليم سيتوجه الرئيس السيسي لافتتاح كاتدرائية "ميلاد المسيح" بحضور البابا تواضروس وضيوف مصر، موضحا أن تزامن افتتاح أكبر مسجد وكاتدرائية بالشرق الأوسط رسالة للعالم كله على وحدة المصريين وتلاحمهم، وأنهم جميعا يعيشون تحت سماء وطن واحد.


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